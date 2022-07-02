نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم على حافلة بشمال سوريا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 2 يوليو 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج :- أوردت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية على تطبيق تيليجرام أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف حافلة في شمال سوريا صباح يوم الاثنين وأسفر عن مقتل 13 شخصا أغلبهم من القوات الحكومية. كانت وزارة الدفاع السورية قالت في بيان إن 11 عسكريا ومدنيين اثنين قتلوا في هجوم على حافلة مدنية، في حين أصيب ثلاثة جنود آخرون. رويترز

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