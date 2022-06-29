نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وول ستريت جورنال: روسيا قصفت قاعدة التنف التابعة للتحالف في سوريا الأسبوع الجاري على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:59 مساءً - دوت الخليج :- نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن عسكريين أميركيين أن هجمات روسية استهدفت الأسبوع الجاري قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في سوريا.

وقال العسكريون الأميركيون إن القوات الروسية نفذت الشهر الجاري عمليات ضد التحالف الدولي في سوريا، ومنها استهداف مقاتلتين من طراز سوخوي موقعا في قاعدة التنف الأسبوع الجاري.

وأضافت المصادر أن روسيا أخطرت الولايات المتحدة قبل القصف بأنها سترد على هجوم مزعوم ضد قوات النظام.

وبحسب هذه المصادر، فإن هجمات روسيا أثارت قلق واشنطن من أن تؤدي لمواجهة أميركية روسية في سوريا.

المصدر : وول ستريت جورنال