نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بوجدانوف لـ"سفير إسرائيل بموسكو": مبررات الغارة الجوية على مطار دمشق غير مقنعة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 20 يونيو 2022 02:07 مساءً - دوت الخليج :- أبلغ المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، السفير الإسرائيلي لدى موسكو ألكسندر بن تسفي، بأن مبررات الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مطار دمشق غير مقنعة، معربا عن قلق بلاده إزاء هذه الغارة.

وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي اليوم /الأربعاء/ : " لقد أعرب بوجدانوف، خلال لقاء مع السفير الإسرائيلي، عن القلق البالغ إزاء الضربة الجوية، التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية في 10 يونيو الجاري على مطار دمشق المدني، وأسفرت عن تضرر مدرج ومعدات ومباني ملاحية وإلحاق أضرار بالحركة الجوية المدنية الدولية".

وأضاف البيان: "بسبب هذه الأضرار تعطلت عملية إيصال الإمدادات الإنسانية، التي تقوم بها خدمات الطيران التابعة للأمم المتحدة، إلى ملايين السوريين"، مشيرا إلى إبلاغ السفير الإسرائيلي بأن هذه الضربات غير مبررة وغير مقنعة.

وأوضح البيان أن الجانب الروسي شدد على أن موسكو تنتظر توضيحات إضافية، بما في ذلك في إطار الآلية الروسية الإسرائيلية القائمة لمنع وقوع حوادث خطيرة في الاتجاه السوري.

وأكد البيان أن روسيا تنتهج باستمرار خطاً بشأن عدم جواز تحويل الأراضي السورية إلى ساحة مواجهة مسلحة لدول ثالثة وتصر على احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

يُذكر أن الخارجية الروسية أدانت بشدة الجمعة الماضي الغارة، التي نفذها الطيران الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، حيث أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن إدانة موسكو للضربة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، والتي أسفرت عن تعطيل المطار عن العمل.

أ ش أ