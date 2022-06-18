نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر روسيا تعتبر عملية تركيا العسكرية المحتملة في سورية "عملاً غير حكيم" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 18 يونيو 2022 04:05 مساءً - دوت الخليج :- نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المبعوث الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، قوله اليوم الأربعاء، إنّ روسيا تعتبر عملية تركيا العسكرية المحتملة في سورية "عملاً غير حكيم"، لأنها قد تتسبب في تصعيد الوضع وزعزعة الاستقرار.

وقال لافرنتييف أيضاً إنّ موسكو لم تعد تعتبر جنيف مكاناً مناسباً للمحادثات بين السوريين، وفق ما ذكرته وكالة تاس للأنباء.

والمبعوث الروسي موجود في عاصمة كازاخستان، نور سلطان، اليوم الأربعاء، من أجل محادثات أستانة 18 مع تركيا، وإيران، والنظام السوري، والمعارضة.

وتستهدف العملية العسكرية التركية المرتقبة في سورية، بشكل متزامن، منطقتي تل رفعت ومنبج، وحددت صحيفة "حرييت" التركية، في تقرير لأبرز كتابها، الإثنين، فترة ما بعد عيد الأضحى المقبل، موعداً للعملية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، أكثر من مرة، أنّ تركيا عازمة على استكمال تنفيذ المنطقة الآمنة، وتطهير المناطق التي تنطلق منها هجمات مسلحة تستهدف القوات التركية وقوات "الجيش الوطني"، وتقلق المناطق الآمنة، في ظل اعتراض أميركي على العملية العسكرية الجديدة.

رويترز