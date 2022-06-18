نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مقتل مدير منظمة إنسانية في انفجار عبوة ناسفة بمدينة الباب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 18 يونيو 2022 01:05 صباحاً - دوت الخليج :- قُتل مدير مكتب “هيئة الإغاثة الإنسانية” (iyd)، العاملة في الشمال السوري، عامر الفين (45 عامًا)، المعروف بـ”أبو عبيدة الحمصي”، جراء استهداف سيارته بعبوة ناسفة اليوم، الأربعاء 15 من حزيران.

وأفاد مصدر في ريف حلب، أن العبوة استهدفت سيارة القتيل من نوع “سنتافيه”، أمام منزله وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في أثناء توجهه إلى العمل.

ووصل فريق “الدفاع المدني السوري” إلى مكان الانفجار، ونقل الجثة، وأمّن المكان.

وتشهد مناطق سيطرة “الجيش الوطني” تفجيرات غالبًا ما تُتهم بها خلايا تابعة لـ”وحدات حماية الشعب” (الكردية)، أو لتنظيم “الدولة الإسلامية”، أو للنظام السوري.

ومنذ مطلع العام الحالي، شهدت مناطق نفوذ “الجيش الوطني” حالات تفجير متزايدة، بحسب رصد عنب بلدي، تزامنًا مع تكرار إعلان الأخير إحباط عمليات تفجير بضبط سيارات مفخخة أو عبوات ناسفة وتفكيكها أو إتلافها دون حدوث أضرار.

وفي 6 من حزيران الحالي، أعلن فريق “الدفاع المدني” إصابة ثلاثة أشخاص، إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة وسط مدينة اعزاز شمالي حلب.

وقال “الدفاع” عبر معرفاته الرسمية، إن المصابين الثلاثة هم أب وطفلاه، دون تحديد حالة الإصابة، مشيرًا إلى تفقد الفريق مكان الانفجار وتأمينه لحماية المدنيين.

وكالات