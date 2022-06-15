نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ايران : ندين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا ونقف إلى جانبها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 15 يونيو 2022 08:02 مساءً - دوت الخليج :- استنكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بشدّة العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب سوريا حكومةً وشعباً.

وأكد الوزير الإيراني خلال حديث هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد أنّ "استمرار اعتداءات الكيان الإسرائيلي على البنية التحتية السورية، بما في ذلك المطارات والموانئ وغيرها من المراكز الهامة والحيوية، ليس فقط انتهاكاً واضحاً لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، بل هو أيضاً انتهاك لجميع القوانين الدولية والمعايير والمبادئ البشرية"، مديناً الصمت "غير المقبول" للدول والمجتمع الدولي والمحافل الإقليمية والدولية ووصفه "بالعار" على المجتمع الدولي.

بدوره، قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد إنّ الصهاينة يسعون، عبر اعتداءاتهم المتكررة على بلاده، إلى زعزعة استقرار المنطقة، للتستر على أوضاعهم "غير المستقرة والهشة".

وأضاف المقداد أنّ "الهجمات الإسرائيلية تهدف إلى تعزيز الجماعات الإرهابية المتبقية، بما في ذلك داعش وجبهة النصرة في سوريا"، لافتاً إلى أنها "لن تصل إلى أي نتيجة"، مشدداً على "أن مثل هذه الاعتداءات ستزيد من إصرار الشعب السوري وحكومته في مواجهة الاحتلال والإرهاب".

وفي وقت سابق من فجر اليوم، أفاد مصدر عسكري بأنّ "العدو الإسرائيلي نفّذ عدواناً جوّياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط جنوب مدينة دمشق"، مؤكداً أنّ "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنّ "موسكو تدين بشدة الضربة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي". وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا: "مضطرون للتأكيد على أنّ استمرار القصف الإسرائيلي على أراضي الجمهورية العربية السورية، في انتهاك للمعايير الأساسية للقانون الدولي، غير مقبول إطلاقاً".

وكالات