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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 15 يونيو 2022 05:59 مساءً - دوت الخليج :- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا تدين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، وتطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسة الشريرة.

وذكرت الوزارة أن سلاح الجو الإسرائيلي ضرب في 10 يونيو، أراضي الجمهورية العربية السورية، وكان الهدف من الهجوم مطار دمشق الدولي.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت، أنه "وفي هذا الصدد، علينا أن نؤكد مرة أخرى أن القصف الإسرائيلي المستمر على أراضي الجمهورية العربية السورية في انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي أمر غير مقبول على الإطلاق. نحن ندين بشدة الهجوم الاستفزازي الذي ارتكبته إسرائيل على أهم هدف في البنية التحتية المدنية السورية".

وشددت الخارجية على أن "مثل هذه الأعمال غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي"، مطالبة الجانب الإسرائيلي بوقف هذه "الممارسة الشريرة".

وبدورها نشرت ​القناة 12 الإسرائيلية​، صور أقمار صناعية، مشيرة إلى أنها تظهر آثار قصف استهدف ​مطار دمشق​ قبل أسبوعين، موضحة أنّ "قصف مطار دمشق، منع طائرات إيرانية تحمل معدات عسكرية من الهبوط".

ويذكر، أنّه كشف مصدر عسكري سوري لـ"الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا"، أنّ "في تمام السّاعة 4:20 من فجر 10 حزيران، نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جوّيًّا برشقات من الصّواريخ، من اتجاه ​الجولان​ السوري المحتل، مستهدفًا بعض النّقاط جنوب مدينة ​دمشق​".

معا + وكالات