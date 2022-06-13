النقل السورية: تعليق الرحلات الجوية عبر مطار دمشق الدولي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 13 يونيو 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت وزارة النقل السورية، أنه تم تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية بالمطار وخروجها عن الخدمة.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات والتأكد من سلامتها وأمان الحركة التشغيلية للمطار وبالتنسيق مع النواقل الجوية، وفقا لما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء .
--(بترا)
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