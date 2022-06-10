الخارجية الأمريكية: أي هجوم بشمال سوريا سيقوض الاستقرار الإقليمي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 10 يونيو 2022 10:05 مساءً - دوت الخليج :- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الثلاثاء إن أي هجوم جديد في شمال سوريا سيقوض الاستقرار الإقليمي بدرجة أكبر، ويعرض الحملة على تنظيم الدولة الإسلامية للخطر، وذلك بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستشن قريبا عمليات عسكرية جديدة.
وردا على سؤال حول تصريحات أردوغان أمس الاثنين، قال برايس إن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء التصاعد المحتمل للأنشطة العسكرية في شمال سوريا، وتتوقع أن تلتزم تركيا، وهي عضو مثلها في حلف شمال الأطلسي، بالبيان المشترك الصادر في أكتوبر تشرين الأول 2019 بخصوص العمليات العسكرية الهجومية في سوريا.
وفي موضوع اخر قال برايس ان مهمتنا هي دعم شركائنا الأوكرانيين وتعزيز وضعهم على طاولة المفاوضات .
واضاف ان عملية انضمام السويد وفنلندا إلى النيتو ستكون سريعة ونسعى للحصول على دعم من كل دول الحلف .
وتابع بأن وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن تحدث مع نظيره الأوكراني وناقشا السبل الممكنة لضمان سد حاجيات أوكرانيا .
وبين ان واشنطن توفر الخبرة والتمويل لفريق المدعية الأوكرانية لجمع الأدلة عن جرائم الحرب الروسية .
رويترز
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