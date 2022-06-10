نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الدفاع التركية: تحييد 12 إرهابيا شمالي سوريا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 10 يونيو 2022 08:03 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 12 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان، الأحد، استمرارها في مكافحة الإرهابيين بكل حزم.

ولفتت إلى تحييد 12 إرهابيا أطلقوا النيران تجاه مناطق عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كا كا/ ي ب ك"، وطهرت آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين للعودة إلى أراضيهم والعيش فيها بأمان.

الاناضول