قصف صاروخي إسرائيلي على ريف القنيطرة الشمالي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 16 مايو 2022 12:00 صباحاً - دوت الخليج :- أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) التابعة للنظام السوري صباح اليوم الأربعاء بوقوع هجوم صاروخي إسرائيلي على محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي. وأوضحت الوكالة في نبأ عاجل بثته عبر صفحتها على تويتر أن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط. (د ب أ)

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