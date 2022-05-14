تعهدات بتقديم 6 مليارات دولار دعما للشعب السوري خلال مؤتمر بروكسل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 14 مايو 2022 11:04 مساءً - دوت الخليج :- أعلن المانحون المُشاركون في مؤتمر مستقبل سوريا والمنطقة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص أكثر من 6 مليارات دولار دعماً للشعب السوري.

وشدد المانحون في أعمال الدورة السادسة لـ مؤتمر بروكسل الذي سيُصدر بيانه الختامي، في وقتٍ لاحق اليوم، على عدم تمويل إعادة الإعمار والبنى التحتية في سوريا "ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة".

وقال مفوّض السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنّ "90% من الشعب السوري يعيشون في فقر، و60% لا يستطيعون الحصول على الغذاء بشكل منتظم".

وأضاف أنّ "المفوضية الأوروبية تعهّدت بتقديم مبلغ 3 مليارات يورو لدعم الشعب السوري، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي بتخصيص مليار دولار إضافي للاجئين السوريين، بعد تخصيصها مبلغ 560 مليون يورو، في وقتٍ سابق من العام الجاري 2022".

وتعهّدت ألمانيا المشاركة في مؤتمر بروكسل، بتقديم مليار و300 مليون يورو دعماً للشعب السوري، كما تعهّدت السويد بتقديم 73 مليون دولار دعماً للسوريين أيضاً.

وأعلنت دولة قطر تخصيص 50 مليون دولار لدعم الشعب السوري، في حين ذكرت منظمة "يونيسيف" أنها تحتاج إلى نحو 40 مليون دولار لمواصلة عملها في سوريا.

وأعلنت النرويج عن تقديم 155 مليون يورو دعماً للشعب السوري، مشيرةً إلى أنّها تفعل ما بوسعها لمساعدة 14.6 مليون سوري، هم في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، كما أعلنت بريطانيا عن تقديم 158 مليون جنيه إسترليني (195 مليون دولار أميركي)

المبلغ المُعلن عنه من قبل بعض الدول والجهات الدولية ليس نهائياً، إذ أنّ البيان الختامي لـ مؤتمر بروكسل - الذي يُشارك فيه أكثر 75 وفداً من 55 دولة و22 منظمة دولية - سيصدر، في وقتٍ لاحق من مساء اليوم الثلاثاء، وقد يُعلن خلال ذلك عن تقديم مبالغ إضافية كدعمٍ للاجئين السوريين.

يذكر أنّ المانحين الدوليين تعّهدوا في مؤتمر بروكسل الخامس، شهر نيسان 2021، بتقديم 4.4 مليارات دولار لصالح دعم جهود المساعدات الإنسانية في سوريا ودول اللجوء، في العام 2021، ونحو 2 مليار دولار لبداية العام الحالي 2022.

وكالات