إعلام إيراني: الأسد يزور طهران ويلتقي خامنئي ورئيسي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 13 مايو 2022 10:06 مساءً - دوت الخليج :- أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، زار العاصمة طهران والتقى بقادة إيران، الاحد، في ثاني زيارة منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.
وذكرت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية نقلا عن موقع "نور نيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني أن الأسد التقى، اليوم، المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي.
وأضاف الموقع أن الأسد غادر طهران إلى العاصمة السورية دمشق.
ولفت أنه سيتم نشر تفاصيل اللقاءات في وقت لاحق.
وهذه ثاني زيارة لرئيس النظام السوري، حيث أجرى زيارته الأولى في فبراير / شباط 2019.
الاناضول
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