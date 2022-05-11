تحقيق استقصائي يكشف تفاصيل مرعبة عن مجزرة التضامن في سوريا .. بالفيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 11 مايو 2022 08:02 مساءً - دوت الخليج :- "لا أعرف عدد الذين قتلتهم وأنا فخور بما فعلت".. إليكم القصة الكاملة لرحلة الكشف عن مجزرة التضامن في سوريا وكيف تم الإيقاع بالقاتل . شاهد :

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