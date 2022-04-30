الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في وسط البلاد .. بالفيديو والصور

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 30 أبريل 2022 02:02 مساءً - دوت الخليج :- أفادت وكالة "سانا" السورية مساء السبت بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء منطقة مصياف بمحافظة حماة وسط البلاد. وصرح مصدر عسكري سوري بأنه حوالي الساعة 6.45 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى. وأكد المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها. وأفاد المصدر العسكري بأنه يتم العمل على تدقيق نتائج العدوان الإسرائيلي. المصدر: ار تي + سانا

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