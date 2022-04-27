اتصال هاتفي بين الأسد وسلطان عمان

دوت الخليج :- أعلنت الرئاسة السورية عن اتصال هاتفي، جرى اليوم السبت، بين الرئيس بشار اﻷسد وسلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد.
وتبادل الأسد وبن طارق التهاني بحلول شهر رمضان، متمنيين لشعبي البلدين والشعوب العربية والإسلامية الخير والازدهار.
وتم خلال الاتصال بحث "العلاقات اﻷخوية بين سوريا وعمان ومسار التعاون الثنائي بينهما والذي يحقق تقدما ملحوظا في العديد من المجالات، وتمّ التأكيد على الاستمرار في العمل المشترك من أجل تعزيز هذا المسار، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يسهم في توثيق العلاقات بين الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما".
المصدر: RT
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