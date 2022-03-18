الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق

دوت الخليج :- تصدت الدفاعات الجوية السورية، صباح اليوم الخميس، لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة السورية دمشق.

وقال التلفزيون السوري انه قتل 3 جنود في هجوم صاروخي إسرائيلي على محيط دمشق .

وقال مصدر أمني رفيع المستوى : دفاعاتنا الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع العسكرية السورية بمحيط العاصمة دمشق.

وأضاف المصدر: "تمكنت الصواريخ المضادة لقوات الدفاع الجوي السورية من اعتراض معظم الصواريخ الإسرائيلية المعادية في الأجواء الجنوبية الغربية لريف دمشق قبل وصولها إلى أهدافها".

ولفت المصدر إلى أن الوحدات الفنية المتخصصة باشرت عمليات التدقيق في نتائج العدوان الإسرائيلي وإحصاء الأضرار، على أن يتم إعلانها فور الانتهاء منها.

وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

سبوتنيك