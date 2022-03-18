دمشق تدعم اعتراف موسكو بـ"استقلال" دونيتسك ولوغانسك

دوت الخليج :- أعلنت دمشق، الثلاثاء، عن دعمها لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتراف بـ"استقلال" منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين اللتين يسيطر عليهما انفصاليون موالون لموسكو.

وقال وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، الموجود في موسكو، إن بلاده تدعم قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف "بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وستتعاون معهما".

وأضاف المقداد خلال منتدى فالداي في موسكو: "ما يقوم به الغرب ضد روسيا حاليا مشابه لما قام به ضد سوريا خلال الحرب الإرهابية".

وتابع: "قوات الاحتلال الأمريكي والمليشيات الانفصالية المدعومة منها تواصل سرقة ثروات الشعب السوري من نفط وقمح.. الولايات المتحدة والغرب يواصلان دعم الإرهاب في سوريا الأمر الذي يشكل تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط والعالم".

ومساء الاثنين وقع الرئيس الروسي على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا بـ"استقلال" جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة متلفزة وجهها للشعب الروسي، إن روسيا قررت الاعتراف بـ"دونيتسك ولوغانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.

في المقابل، أعلن مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أن "الاتحاد الأوروبي وحلفاءه سيردون بصورة موحدة وحازمة على قرارات بوتين".

واتهم بوريل روسيا بالتسبب في خلق "أكبر تهديد للأمن الأوروبي منذ الحرب العالمية الثانية".

عربي21