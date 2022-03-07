لافروف: ندين بشدة الضربات الإسرائيلية على سوريا

المدينة نيوز :- أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تستنكر بشدة الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية، محذرا أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي لتصعيد حاد في المنطقة بأسرها.

لافروف: يجب ترتيب حوار بناء في إطار اللجنة الدستورية والأهم هو حديث مباشر بين الوفود السورية

وذكر لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، فيصل المقداد، عقب لقاء بينهما اليوم الاثنين في موسكو: "أولينا الاهتمام الأساسي لبحث مهمات تحقيق التسوية الشاملة للأوضاع حول سوريا بناء على القاعدة المتينة المتمثلة في القرار 2254 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف لافروف: "إننا ننطلق من ضرورة ترتيب حوار بناء بين الأطراف السورية خاصة في إطار اللجنة الدستورية والقيام بذلك بشكل ممنهج دون صرف الانتباه إلى التفاهات وبالتركيز على النقطة الأكثر أهمية والتي تكمن في حديث مباشر بين الأطراف السورية مع حضها على التوصل لتوافق بشأن قضية الإصلاح الدستوري دون التدخل من الخارج ودون تحديد أي أطر زمنية مصطنعة".

لافروف: من بالغ الأهمية مساعدة دمشق في إعادة إعمار سوريا في مرحلة ما بعد النزاع

وأفاد لافروف بأنه بحث مع المقداد "الأوضاع الإنسانية الخطيرة جدا في سوريا"، مبينا: "نحن متفقون على أن الأهمية الأساسية تتمثل خلال المرحلة الراهنة في تقديم مساعدة دولية لدمشق لأغراض إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع بما لا يشمل الرد في المجال الإنساني فحسب وإنما كذلك تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار المبكرة للبنية التحتية الاجتماعية الاقتصادية، وهو ما يقضي به القرار 2585 الذي أقره بالإجماع مجلس الأمن للأمم المتحدة".

لافروف: نستنكر بشدة العقوبات غير القانونية أحادية الجانب على سوريا من قبل الغرب خاصة في ظل الجائحة

وأكد لافروف أن الطرف الروسي يستنكر بشدة "العقوبات غير القانونية أحادية الجانب على سوريا، التي تم فرضها من قبل الغرب وتؤدي إلى مزيد من المعاناة بالنسبة للشعب السوري".

وشدد وزير الخارجية الروسي: "هذه الإجراءات التقييدية، وخاصة في زمن جائحة عدوى فيروس كورونا، غير طبيعية".

لافروف: الدول الغربية تعرقل عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم

وذكر لافروف: "نحن بالطبع أكدنا تصميمنا على مواصلة جهودنا وجهود من يلتزم بالموقف المشترك معنا لتعبئة دعم المجتمع الدولي لإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم".

وحمل وزير الخارجية الروسي الغرب مسؤولية إبطاء هذه الجهود، قائلا: "إننا نرى كيف تجري عرقلة هذه العملية من قبل الدول الغربية".

لافروف: قلقون من تدهور الأوضاع الأمنية في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية

وأشار لافروف إلى أن الطرف الروسي أعرب خلال المحادثات عن قلقه "من التهديد الإرهابي النابع عن مناطق البلاد التي لا تخضع لسيطرة الحكومة".

وأوضح: "أصبح الهجوم الجريء لمسلحي داعش على سجن الحسكة في يناير هذا العام مثالا واضحا لمدى تدهور الأوضاع في المجال الأمني في منطقة الضفة الشرقية لنهر الفرات.

لافروف: الضربات الإسرائيلية على سوريا قد تسبب تصعيدا حاديا للأوضاع في المنطقة

وشدد لافروف: "بالطبع من بالغ الأهمية، لكي تكون لدى الدولة السورية إمكانيات أكبر لصد الهجوم الإرهابي، المساعدة في تعزيز قدرات الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية وإنما كذلك وقف الضربات المستمرة من قبل إسرائيل على أهداف في الأراضي السورية، الأمر الذي نتابعه بشكل دوري".

وأكد وزير الخارجية الروسي: "إننا نستنكر بشدة مثل هذه الإجراءات، لأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة بل قد تسبب تصعيدا حادا للأوضاع في نطاق المنطقة برمتها".

لافروف: عملية عودة سوريا إلى الجامعة العربية تتخذ ديناميكية إيجابية

وأشار لافروف إلى أنه تطرق مع المقداد إلى قضية عدوة سوريا إلى "أسرة الدول العربية"، موضحا: "أكدنا على أن هذه العملية تتخذ ديناميكية إيجابية".

وتابع: "آمل في أن الجهود النشطة من قبل دمشق لتطبيع العلاقات مع دول الجوار العربية ستهيئ ظروفا لاستئناف المشاركة الكاملة لسوريا في جامعة الدول العربية في المستقبل القريب".

المقداد: لن يتم التسامح مع الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ونحن قادرون على أن نرد الصاع صاعين

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية السوري أن الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي بلاده تأتي في إطار مساعي إسرائيل للدفاع "عن حلفائها الإرهابيين في سوريا".

وشدد المقداد: "لن يتم التسامح مع الاعتداءات الإسرائيلية وسيعرفون أنه سيتم الرد عاجلا أم آجلا ونحن قادرون على أن نرد الصاع صاعين".

كما قال المقداد إن الولايات المتحدة لا تدعم فقط الأجندات الانفصالية بل تواصل الاستثمار في الإرهاب حيث تنقل إرهابييها من سوريا إلى مناطق أخرى في العالم لتنفيذ أجنداتها السياسية.

المصدر: RT