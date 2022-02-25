مقاتلات تحمل صواريخ فرط صوتية تصل إلى قاعدة حميميم في سوريا .. بالفيديو

دوت الخليج :- أعلنت موسكو وصول مقاتلات من طراز (ميغ 31 ك) الحاملة لصواريخ “كينغال” الأسرع من الصوت، وقاذفات (تو 22 م) إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، الثلاثاء، إن وصول المقاتلات المذكورة إلى قاعدة حميميم يأتي للمشاركة في مناورات عسكرية ستجريها روسيا بالبحر المتوسط.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت وصول الوزير سيرغي شويغو إلى سوريا لتفقّد سير تدريبات البحرية الروسية في البحر المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان إن الوزير شويغو تفقّد في ميناء طرطوس السوري التدريبات البحرية في الجزء الشرقي من البحر المتوسط​​، واستمع إلى تقرير عن تنفيذ تدريبات لهزيمة مجموعات سفن العدو الوهمي، وفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم).

وأضاف البيان “تشارك أكثر من 15 سفينة حربية من أساطيل المحيط الهادئ والشمال والبحر الأسود في التدريبات، ويجري البحث عن غواصات أجنبية، وفرض السيطرة على الملاحة في البحر​​، وكذلك عملية مرور الطائرات في المنطقة”.

وفي 20 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الوزارة أن الأسطول الروسي سيُجري “مناورات عسكرية سريعة” خلال الشهر نفسه وفي فبراير/ شباط 2022 بكافة المناطق الخاضعة لمسؤوليتها.

وأوضحت في بيان حينها، أن المناورات العسكرية المذكورة ستشارك فيها 140 سفينة و60 مركبة جوية بجانب 10 آلاف عسكري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات