الطفل المخطوف فواز قطيفان أصبح بين أهله وحالته جيدة (صورة)

دوت الخليج :- أعلن مصدر في قيادة شرطة درعا لصحيفة "الوطن" السورية مساء يوم السبت، أن الطفل المختطف فواز قطيفان أصبح بين أهله وحالته الصحية جيدة.
كما أكدت وزارة الداخلية السورية في تدوينة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" تحرير الطفل فواز قطيفان، مشيرة إلى أن صحته جيدة.
من جهته، قال الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان في تدوينة على "فيسبوك": "وأخير بعد انتظار مرير وقاس وطويل وخطر عاد الملاك البريء لحضن أهله الدافىء ألف الحمد لله على سلامتك ياعمو فواز.. وألف مبروك لأهله وعائلته وعميق الشكر والامتنان والمحبة لكل الذين شاركونا قساوة وقلق وقهر اللحظات والساعات والأيام والشهور التي غاب فيها فواز عن أهله على أيدي قتلة مجرمين سفله أوباش".
وبدأت قضية الطفل تتفاعل في سوريا وخارجها بعد شريط مصور نشره الخاطفون قبل نحو أسبوع، للطفل الذي اختطفته قبل 3 أشهر، في بلدة إبطع، ويظهر الطفل في الفيديو وهو يتعرض للتعذيب، بهدف الضغط على العائلة، لدفع الفدية.
يذكر أن مجهولين اختطفوا الطفل فواز أثناء ذهابه إلى المدرسة في مدينة إبطع بريف درعا، منذ نحو 3 أشهر، وطلبوا فدية كبيرة 500 مليون ليرة (140 ألف دولار).
المصدر: وسائل إعلام سورية
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