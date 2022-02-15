مقتل خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال في قصف للنظام على إدلب

دوت الخليج :- قتل خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال في قصف صاروخي لقوات الجيش العربي السوري استهدف السبت بلدة معارة النعسان التابعة لمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن “خمسة أفراد هم ثلاثة أطفال وسيدتان من عائلة واحدة” قتلوا جراء قصف قوات النظام على منزل في بلدة معارة النعسان الواقعة شمال شرق مدينة إدلب والقريبة من سيطرة قوات النظام.

وأفاد المرصد بسقوط جرحى آخرين، بعضهم في حالة خطرة.

وأظهرت صور التقطها مصور وكالة فرانس برس في بلدة معارة النعسان، أكواب شاي مكسرة على الأرض عند مدخل المنزل الذي كانت تتواجد فيه العائلة أثناء الهجوم.

وبدأ القصف حوالى الحادية عشر والنصف بتوقيت غرينتش السبت، وسمع السكان في وقت لاحق رشقات قصف متتالية، بحسب مصوّر الوكالة الموجود في المنطقة.

وتتعرض مناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل مقاتلة أخرى في محافظة إدلب منذ حزيران/يونيو لقصف متكرر من قوات النظام، ترد عليه الفصائل أحياناً باستهداف مواقع سيطرة القوات الحكومية في مناطق محاذية.

أ ف ب