دوت الخليج :- قال سكان ومصادر من مقاتلي المعارضة السورية، إن غارة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة استهدفت، الخميس، من يشتبه بأنه قيادي تابع لتنظيم القاعدة في بلدة في شمال سوريا.
وذكروا أن عدة طائرات هليكوبتر هبطت في منطقة بالقرب من بلدة أطمة في محافظة إدلب، وهي منطقة تحت سيطرة المعارضة على الحدود مع تركيا، حيث سُمع دوي انفجارات بالقرب من منزل "متشدد أجنبي"، ما أسفر عن قتلى، وفق "رويترز".
ولم ترد بعد تفاصيل عن الحادث، لكن المرصد السوري قال، إن مروحيات "التحالف الدولي" قصفت بالرشاشات الثقيلة مناطق متداخلة بين محافظتي إدلب وحلب غربي قرية دير بلوط.
ولفت المرصد إلى أن جنود التحالف نفذوا إنزالًا في المنطقة، ونادى الجنود عبر مكبرات الصوت بإخلاء أحد المنازل، قرب مدرسة غربي منطقة دير بلوط، من النساء والأطفال، قبل أن يقتحموا المنزل.
فيما دارت اشتباكات عنيفة بين عناصر "التحالف الدولي" ومسلحين، وسط معلومات مؤكدة عن وجود قتلى، دون تفاصيل إضافية.
عربي 21
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عملية للتحالف بشمال سوريا تستهدف قياديا في "القاعدة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.