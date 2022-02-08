أبو الغيط يتحدث عن شرط عودة سوريا للجامعة العربية

دوت الخليج :- قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن القمة العربية لن تكون في نهاية شهر آذار المقبل كما ينص ميثاق الجامعة.

وبين في حديث لقناة المملكة، مساء الأربعاء، إنه ونتيجة لظروف جائحة كورونا والوضع العربي بصفة عامة، فإن موعد القمة يحتاج لمزيد من المشاورات من قبل وزراء الخارجية العرب.

وأشار إلى أن اجتماعا سيعقد بتاريخ 9 أذار القادم للتوافق على موعد للقمة القادمة في الجزائر.

وحول حضور سوريا في القمة، قال أبو الغيط، “حتى هذه اللحظة لا يبدو الأمر كذلك”

لكنه أضاف “لكن من هنا وحتى انعقاد الأمر واذا ما وقع تشاور على منهج محدد وجرى التوافق على التحدث إلى الحكم في سوريا، وتجاوب مع المواقف العربية المطروحة فعندئذ لن يكون ما يمنع من عودتها”، مبيناً أن ذلك مرهون “بالاطار التوافقي بين المجموعة العربية المتمثلة في 21 دولة من ناحية وسوريا من ناحية أخرى.”