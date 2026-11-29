كم مباراة تفصل كريستيانو رونالدو عن الهدف رقم 1000؟يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مطاردة الأرقام القياسية، واضعاً نصب عينيه تحقيق إنجاز تاريخي جديد يتمثل في الوصول إلى 1000 هدف رسمي خلال مسيرته الكروية، في تحدٍ يعكس إصراره على مواصلة التألق رغم تقدمه في العمر.

ويقترب اللاعب كريستيانو رونالدو من بلوغ هذا الرقم الاستثنائي، مستفيداً من استمراريته التهديفية وانضباطه البدني، إلى جانب طموحه المتواصل في إضافة إنجاز جديد إلى سجله الحافل بالألقاب والأرقام القياسية.

لكن كم هدفاً يحتاج رونالدو للوصول إلى حاجز الألف هدف؟ وكم مباراة تفصله عن تحقيق هذا الإنجاز؟

رونالدو يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين

يتربع رونالدو على صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لكرة القدم، بعدما صنع مسيرة استثنائية تنقل خلالها بين عدد من أكبر الأندية الأوروبية، بدءاً من سبورتينغ لشبونة ومانشستر يونايتد، مروراً بريال مدريد ويوفنتوس، وصولاً إلى النصر السعودي.

كما يحتفظ النجم البرتغالي بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف الدولية، متفوقاً على الإيراني علي دائي، فيما يواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي ملاحقته في سباق الهدافين التاريخيين.

كم هدفاً سجل كريستيانو رونالدو؟

بحسب الأرقام الواردة في إحصائية موقع «كورة»، خاض رونالدو 1345 مباراة رسمية مع الأندية التي دافع عن ألوانها، إلى جانب منتخب البرتغال، سجل خلالها 987 هدفاً، بمعدل تهديفي يبلغ نحو 0.73 هدف في المباراة الواحدة.

وتعكس هذه الأرقام استمرارية النجم البرتغالي في تسجيل الأهداف على مدار أكثر من عقدين، رغم اختلاف البطولات والمنافسات والمراحل العمرية التي مر بها.

كم مباراة يحتاج للوصول إلى الهدف رقم 1000؟

يفصل رونالدو عن تحقيق حلم الألف هدف 13 هدفاً فقط، وفقاً للإحصائية المذكورة، واستناداً إلى معدله التهديفي البالغ 0.73 هدف في المباراة الواحدة، يحتاج قائد النصر إلى خوض نحو 18 مباراة إضافية، حتى يصل إلى حاجز 1000 هدف رسمي.

وبذلك، بات رونالدو على مسافة قريبة من إنجاز تاريخي غير مسبوق، قد يضيف فصلاً جديداً إلى مسيرته الاستثنائية، ويعزز مكانته بين أبرز أساطير كرة القدم.*وكالات

