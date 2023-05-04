انت الان تتابع خبر إتحاد الكرة يُصدر جدول مباريات بطولة الدرع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مباريات بطولة درع الاتحاد بنسختها الاستثنائية هذا العام، التي تنطلق في 11 أيار الحالي بمشاركة أندية المحترفين.

وأعلن الاتحاد في بيان عبر موقعه الإلكتروني، مشاركة الفيصلي، بطل دوري المحترفين للموسم 2022، والوحدات، بطل كأس الأردن لموسم 2022، في بطولة القدس والكرامة خلال الفترة 27 أيار ولغاية 2 حزيران، في الأراضي الفلسطينية.

في حين ستقام مباراة ودية للمنتخب الوطني تحت 23 عاما أمام نظيره الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية يوم 14 أيار الحالي.

وقال الاتحاد إنه راعى عند إصدار الجدول إقامة هذه البطولة والمباراة الودية.

كما راعى الاتحاد تعميم رئاسة الوزراء المتضمن عدم إقامة أي فعاليات خلال الفترة 26 أيار ولغاية 1 حزيران.

في المقابل، تقام الجولتان الخامسة والسادسة من البطولة خلال أيام الفيفا المعتمدة في حزيران، وبغياب لاعبي المنتخب الوطني الأول ومنتخب تحت 23 عاما عن أنديتهم.

وبحسب نظام البطولة، تقام منافسات بطولة "درع المئوية" بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط، حيث يخوض كل ناد 11 مباراة خلال البطولة، وتقام جميع اللقاءات على ملعب الأمير محمد في الزرقاء.

ويلتقي في الأسبوع الأول من بطولة الدرع، الفيصلي مع مغير السرحان عند السادسة من مساء الخميس 11 أيار، قبل أن يواجه شباب الأردن نظيره الأهلي عند التاسعة والنصف مساء.

ويواجه الرمثا نظيره الجليل عند السادسة مساء الجمعة 12 أيار، ويلتقي سحاب مع الوحدات عند التاسعة والنصف.

وتختتم مواجهات الأسبوع الأول السبت 13 أيار، حيث يلتقي الحسين مع السلط عند السادسة مساء، وشباب العقبة مع معان عند التاسعة والنصف مساء.

أطلق الاتحاد الأردني، لقب "درع المئوية" على النسخة الـ 36 من البطولة، تزامنا مع مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية، والتي تحمل نظاما جديدا يكفل زيادة عدد المباريات لجميع الفرق.

وللإطلاع على الجدول من هنا .