الشنيك يتأهل لبطولة العالم للريشة في إنجاز تاريخي

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رياض - احمد صلاح - تأهل لاعب المنتخب الوطني للريشة الطائرة، بهاء الشنيك، إلى نهائيات بطولة العالم، والتي ستقام في الدنمارك خلال الفترة من 21 إلى 27 آب المقبل، ضمن منافسات الفردي.



وأصبح الشنيك أول لاعب أردني يتأهل إلى منافسات بطولة العالم ضمن فئة الفردي، وذلك بعد النتائج الرائعة التي حققها في الفترة الأخيرة، وتقدمه في التصنيف الدولي، حيث بات يحتل المرتبة 88 عالمياً والأول عربياً بعد أن تقدم 14 مركزاً دفعة واحدة في التصنيف الأخير.



ويعد هذا الإنجاز أفضل مركز يُحققه لاعب أردني في الريشة الطائرة بالتصنيف الدولي، منذ تأسيس الاتحاد الأردني للريشة الطائرة عام 1993.



ويتطلع الشنيك إلى مواصلة التألق والتقدم في التصنيف الدولي، بحثاً عن بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، والتي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس العام المقبل.