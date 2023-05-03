انت الان تتابع خبر ميسي يبلغ سان جرمان بقراره وجمهور الهلال السعودي سعيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الصحفي الرياضي فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم، عبر حسابه على تويتر، أن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ووكيل أعماله، أبلغ النادي الباريسي بقرار ابنه حول تجديد العقد من عدمه، منذ نحو شهر.

وأكد خورخي، ان ليونيل ميسي لن يجدد عقده مع النادي الباريسي، والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

الجدير بالذكر، أن العقاة بين ميسي وسان جيرمان تشوبها التوترات في الوقت الحالي، بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا للسنة الثانية على التوالي، وفوز الأرجنتين على فرنسا في نهائي كأس العالم، وتصفير الجماهير الفرنسية ضد ميسي.

وما زاد الأمور سوءا، ذهاب ميسي في رحلة دعائية إلى السعودية دون إذن من النادي، ليتلقى بعدها عقوبة بالإيقاف لمدة أسبوعين وخصم راتب أسبوعين.

هذا وكشفت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، أن ميسي، يخطط للالتحاق بنادي الهلال السعودي، بعد لعب العام المقبل مع نادي برشلونة الإسباني، ما أشعل ردود الفعل الإيجابية لدى جمهور الهلال.

كما أشار التقرير إلى أن سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، يفكران أيضًا في الانتقال إلى السعودية.