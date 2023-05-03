انت الان تتابع خبر عقوبة انسحاب الزمالك من كأس السوبر .. مش هتصدق هيحصل معاه ايه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عقوبة انسحاب الزمالك من كأس السوبر المصري التي سوف تقام يوم الجمعة القادمة 5 مايو على ستاد هزاع بن زياد بدولة الإمارات، أمام الأهليوأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور مساء أمس الأثنين عن مواجهة الأهلي احتجاجاً عن مشاركة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا رغم قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة بإيقافه 12 مباراة.

عقوبة انسحاب الزمالك من كأس السوبر:

وكتب نجم منتخب مصر السابق منشور على حسابه بموقع الفيس بوك قال فيه “اللائحة تنص على حرمان الزمالك من البطولة لمدة عام وغرامة نصف مليون جنيه وذلك حال عدم خوض السوبر يوم الجمعة المقبل”