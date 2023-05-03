انت الان تتابع خبر اعتذار بيراميدز عن كأس السوبر المصري .. نجم الزمالك يكشف عن السبب الخفي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كتب نجم الزمالك السابق، خالد الغندور، منشور على صفحته الشخصية موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن سبب اعتذار بيراميدز عن كأس السوبر المصري.وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور قد أعلن مساء أمس الأثنين الموافق الأول من مايو عن مواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري الذي سوف يقام على ستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات احتجاجاً عن مشاركة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا رغم قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة بإيقافه 12 مباراة.

سبب اعتذار بيراميدز عن كأس السوبر المصري:

وقال الغندور في منشوره “بيراميدز يعتذر عن مواجهة الأهلي بكأس السوبر لضيق الوقت لعدم تكافؤ الفرص بين الفريقين