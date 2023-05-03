انت الان تتابع خبر أوساسونا في مواجهة حاسمة ضد برشلونة: تعرف على موعد وقنوات البث الحصرية لمشاهدة المباراة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد فريق برشلونة الإسباني لمباراة مهمة اليوم على ملعبه الشهير “كامب نو”، حيث يستضيف نادي أوساسونا في إطار الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني. ويحتل برشلونة حالياً صدارة جدول الترتيب بينما يجد فريق أوساسونا نفسه في منتصف الجدول.وتشهد المباراة تنافساً كبيراً من الطرفين، حيث يسعى برشلونة لحسم اللقب الإسباني للمرة الـ 27 في تاريخه، فيما يسعى أوساسونا لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

ومن المتوقع أن يشهد الملعب حضوراً جماهيرياً كبيراً في هذه المباراة الهامة، حيث يتابع محبي كرة القدم هذه المواجهة بشغف كبير. وستتم نقل المباراة عبر عدد من القنوات الناقلة التي تشمل beIN Sports و ESPN وغيرها من القنوات العالمية.

برشلونة يسعى لتعزيز صدارته في لقاء أوساسونا اليوم ضمن الدوري الإسباني

تبدأ المواجهة بين فريقي برشلونة وأوساسونا في مساء هذا اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة و 9:30 بتوقيت السعودية، ويتربع برشلونة على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة متفوقاً بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 68 نقطة، ويسعى لاعبو برشلونة للفوز في المواجهة الحاسمة أمام فريق أوساسونا للتتويج باللقب الذي يفتقده النادي منذ موسم 2018-2019.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني 2022-23؟

سيتم بث مباراة برشلونة وأوساسونا مباشرةً اليوم عبر قنوات “بي إن سبورتس”، والتي تعد الناقل الحصري لعدد كبير من المنافسات الأوروبية الكبرى بما في ذلك الدوري الإسباني. ومن المقرر أن يتم عرض المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق المعلق علي محمد علي. لذا، يمكنكم مشاهدة المباراة بكل سهولة وراحة على شاشات التلفزيون الخاصة بكم.

توقعات التشكيلة الأساسية لفريق برشلونة هي :

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، ماركوس ألونسو، رونالد أراوخو، جول كوندي

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، جافي

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا

ويتوقع أن يتبع فريق برشلونة تكتيك 4-3-3 في هذه المباراة.