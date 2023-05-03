انت الان تتابع خبر بعد تأكيد رغبته بالرحيل عن النصر نادي انجليزي يرغب بضم رونالدو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالتزامن مع انتشار التقارير حول رغبة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الرحيل مبكرا عن نادي النصر السعودي، برز نادي نيوكاسل الإنجليزي، المملوك سعوديا، كواحد من الأندية المرشحة للتعاقد مع النجم المخضرم البالغ من العمر 38 عاما.

ورغم ان عقد اللاعب البرتغالي، مع نادي النصر ينتهي عام 2025، الا أن التلويح بالرحيل تكرر اكثر من مرة بعد أشهر فقط من وصوله، رغم ظهوره في حالة جيدة من التهديف مع الفريق السعودي، حيث سجل 12 هدفا.

كما برز نادي الدون السابق ريال مدريد، كأحد المرشحين لضمه ولكن ليس كلاعب، بل كسفير للنادي.

الجدير بالذكر، أن نادي النصر يحتل حاليا المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين، خلف المتصدر نادي الاتحاد الذي يملك في مباراة مؤجلة.

ومن ناحية ثانية، انتشرت بعض الأخبار حول رغبة جورجينا رودريغيز، بالعودة إلى مدريد، لكن العودة إلى إسبانيا ليست الخيار الوحيد بعدما برز اسم نادي نيوكاسل.