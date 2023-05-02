توجيه تهمة سوء السلوك لمدرب ليفربول

توجيه تهمة سوء السلوك لمدرب ليفربولأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم توجيه تهم الى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على خلفية التصريحات التي أدلى بها اتجاه حكام مباراة الريدز ضد توتنهام، التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 4-3 ضمن منافسات الجولة الماضية من بطولة "بريميرليج" للموسم الحالي 2022-2023.

وأكد الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "تم توجيه الاتهام إلى يورجن كلوب مدرب ليفربول عقب مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام يوم الأحد 30 أبريل".

وأضاف الاتحاد الإنجليزي: "يُزعم أن تصريحات المدرب فيما يتعلق بحكم المباراة أثناء المقابلات الإعلامية بعد المباراة تشكل سلوكًا غير لائق من حيث أنها تنطوي على تحيز وتشكك في نزاهة الحكم وتشوه سمعة اللعبة".

ومنح الاتحاد الإنجليزي، مهلة للمدرب يورجن كلوب من أجل تقديم الرد على الاتهامات التي وجهت له حتى يوم الجمعة 5 مايو الجاري.

في سياق متصل، قال يورجن كلوب عن الإصابات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "عاد روبيرتو فيرمينو للتدريبات، ولكنه غير متاح لهذه المباراة، الأمر مشابه إلى حدٍ كبير بالنسبة لنابي كيتا."

وتحدث يورجن كلوب عن بيان رابطة التحكيم :"الحدَث كله لم يكن يجب أن يحدث، ولكن الكثير من العواطف والغضب في تلك اللحظات ، ولهذا ذهبت للاحتفال أمام الحكم المساعد، لم يُمنح محمد صلاح خطأً وبعدها منح توتنهام ركلة حرة أتى منها الهدف ثم سجلنا، يجب أن أكون سعيدا بالنهاية لكنني ما زلت غاضب".

وشدد يورجن كلوب: "ربما الحكم تيرني لا يفعل ذلك قصدًا ولكن الأمور واضحة ولدينا تاريخ يفسر ذلك، الحكام غاضبون مما قلته.. ربما لم يكن عليّ قول بعض الأشياء لكنني لم أكذب بالكلام الذي قلته ابدًا."

وقال كلوب عن الخيارات الهجومية : "إن كان لدينا 3 مهاجمين فقط لكان من السهل اختيار الثلاثة فحسب ولكن لدينا 5، إنها إحدى المهام التي علي القيام بها، فيرمينو مستبعد من المباراة ودييجو جوتا يعاني من مشكله بالظهر، لم يتدرب قبل مباراة توتنهام ولكنه لعب ومنذ المباراة لم يتدرب."

وشدد كلوب عن جوتا: "مشاركته أمام فولهام بموضع شك، آمل أن يتعافى"، وقال كلوب عن إصابته: "لم أقم بعمل أشعة، كنت سأغيب لـستة أسابيع لو كنت لاعبًا."

وتاريخياً التقى فريقا ليفربول ضد فولهام في 70 مباراة قبل مواجهة اليوم، استطاع فيها الريدز الفوز في 41 لقاء والتعادل في 18 بينما انتصر المنافس في 18 مواجهة.

وسجل نادي ليفربول في 145 هدفاً مقابل 65 لصالح نادي فولهام، ويتصدر بيلي قائمة هدافي مباريات الفريقين بواقع 13 هدفاً يليه روبي فاولر أسطورة الريدز السابق بواقع 8 أهداف.

فيما واجه محمد صلاح بشكل فردي نادي فولهام فى 5 مباريات قبل مواجهة اليوم فاز في 2 وتعادل في مثلهما وخسر مواجهة وحيدة وسجل 3 أهداف خلال مشاركاته.

واقترب الدولي المصري محمد صلاح من التقدم بقائمة اللاعبين التاريخيين في نادي ليفربول بعدما أصبح، صاحب المركز السادس فى قائمة هدافي ليفربول تاريخيا، برصيد 184 هدفا، متخطيا نجم الريدز السابق روبي فاولر برصيد 183 هدفا.

ويتصدر إيان راش، قائمة هدافي ليفربول عبر تاريخه برصيد 346 هدفا، ثم روجر هانت 285 هدفا، جوردون هودسون 241 هدفا، بيلي ليدلي 228 هدفا وستيفن جيرارد 186 هدفا.

