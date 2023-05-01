انت الان تتابع خبر هل يستفاد الأهلي من قرارات الكاف قبل موقعة الترجي : هتبقي خدمة العمر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سادت حالة من التساؤل خلال الدقائق القليلة الماضية اليوم الأثنين 1 مايو من قبل عشاق المراد الأحمر في مصر والوطن العربي حول هل يستفاد الأهلي من البيان الذي أصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بشأن أحداث مباريات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.وأعلن الكاف عن إدانة الأحدث التي شهدتها مباراتي الأهلي والرجاء والترجي وشبيبة القبائل، حيث كان هناك شغب من قبل الجماهير في أحداث بدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

هل يستفاد الأهلي من قرارات الكاف: