انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد.. ليفربول في مواجهة توتنهام وقمة في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نستعرض معكم مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث تتواصل المنافسات في الدوريات مع اقتراب عدد من المسابقات من الحسم.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
فولهام : مانشستر سيتي – الساعة 4 عصراً بتوقيت القاهرة – قناة beIN 1 premium بتعليق حفيظ دراجي.مانشستر يونايتد : استون فيلا – الساعة 4 عصراً بتوقيت القاهرة – قناة beIN 2 premium بتعليق عامر الخوذيري.
نيوكاسل : ساوثهامبتون – الساعة 4 عصراً بتوقيت القاهرة – قناة beIN 3 premium بتعليق جواد بده.
بورنموث : ليدز يونايتد – الساعة 4 عصراً بتوقيت القاهرة – قناة beIN Extra 1 بتعليق باسم الزير.
ليفربول : توتنهام – الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN 1 premium بتعليق رؤوف خليف.
أبرز مباريات اليوم في الدوري الإسباني
بلد الوليد : أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN 1 premium بتعليق يوسف سيف.
أبرز مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
إنتر ميلان : لاتسيو – الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت القاهرة – أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق فارس عوض.
نابولي : ساليرنيتانا : الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة – أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق حازم عبد السلام.
بولونيا : يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة – أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق أحمد الحامد.
أبرز مباريات اليوم في الدوري الألماني
بايرن ميونخ : هيرتا برلين – الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 3 بتعليق عصام الشوالي.
أبرز مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان : لوريان – الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 2 بتعليق حسن العيدروس.