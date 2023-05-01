انت الان تتابع خبر أتليتيكو يسحق بلد الوليد ويضيّق الخناق على ريال مدريد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سحق أتليتيكو مدريد مضيفه بلد الوليد 5-2 في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد ليصبح على بعد نقطتين من غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وهز ناويل مولينا وخوسيه ماريا خيمنيز وألفارو موراتا الشباك في الشوط الأول، واكتملت الخماسية بهدف عكسي من خواكين وآخر لممفيس ديباي بعد أن قلص بلد الوليد الفارق إلى 3-2.

ومع تبقي ست مباريات رفع أتليتيكو رصيده إلى 66 نقطة مقلصا الفارق مع الريال الذي فاز 4-2 على ألميريا يوم السبت.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 79 نقطة واقترب من حسم اللقب للمرة 27 بعد فوزه الساحق 4-صفر على ريال بيتيس السبت.