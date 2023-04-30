انت الان تتابع خبر من جديد .. قطر تستضيف بطولة كأس العالم في هذا التوقيت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيعود كأس العالم إلى قطر مرة أخرى، في عام 2027، ولكن هذه المرة ستستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة السلة، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة، يوم السبت.

وستقام في العاصمة الدوحة، جميع مباريات البطولة التي تضم 32 منتخبا، وسيشارك منتخب قطر المصنف 89 عالميا بالبطولة كمضيف، علما ان آخر بطولة شارك فيها كان عام 2006 وخسر حينها جميع مبارياته الخمس.

وقال الاتحاد الدولي في بيانه أن العاصمة القطرية لديها رحلات طيران مباشرة من معظم الدول المحتملة المشاركة، كما أن مترو الأنفاق وشبكة النقل العام تربط جميع الملاعب ببعضها البعض، بالإضافة إلى أن كافة الملاعب تم إنشاؤها.

الجدير بالذكر، أن الفلبين واليابان وإندونيسيا ستستضيف كأس العالم لكرة السلة هذا العام في الفترة من 25 آب إلى العاشر من أيلول المقبلين، بينما تستضيف العاصمة الألمانية برلين بطولة العالم للسيدات عام 2026.

الجدير بالذكر، أن قطر نجحت في استضافة النسخة السابقة من بطولة كأس العام لكرة القدم في 2022، وتمكنت من ابهار العالم بنسخة مميزة على كافة الصعد.