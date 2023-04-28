انت الان تتابع خبر صقور الأردن يترقب قرعة كأس العالم لكرة السلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يترقب منتخب الأردن لكرة السلة، في الثانية والنصف عصر غد السبت بالتوقيت المحلي، قرعة بطولة كأس العالم التي تسحب في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وتقام بطولة كأس العالم 2013 في اغسطس/ اب المقبل وتستضيفها دول اليابان والفلبين واندونيسيا.

ويشارك في قرعة كأس العالم 32 منتخبا كانت قد تأهلت للمونديال، حيث سيتم توزيعها على 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

والمنتخبات التي تأهلت لكأس العالم هي: جورجيا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، الجبل الأسود، صربيا، سلوفينيا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأميركية، فنزويلا، لبنان، أستراليا، الصين، إيران، اليابان.

بالاضافة إلى: نيوزيلندا، أنغولا، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، مصر، جنوب السودان، البرازيل، كندا، الدومينيكان، المكسيك، بورتوريكو، الفلبين، فرنسا، فنلندا، والاردن.

وتعتبر هذه المشاركة الثالثة بمسيرة منتخب الأردن في كأس العالم، حيث يطمح لاجتياز دور المجموعات والتمسك بفرصة التأهل للأولمبياد.