انت الان تتابع خبر برشلونة يلجأ لحيلة جديدة لضم ميسي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث إدارة برشلونة الإسباني كل السبل لإتمام صفقة التعاقد مع ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الحالي.



وكشفت مصادر، أن إدارة برشلونة تفكر في إنشاء متحف مخصص بالكامل لميسي، سيبنى في المقر القديم لأكاديمية لا ماسيا بجوار ملعب “كامب نو”.



وأشارت إلى أن إدارة البارسا بدأت بالفعل مفاوضات ومشاورات مع إحدى شركات الاتصالات لتمويل متحف ميسي.



وينتهي تعاقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري في يونيو 2023، وسط توقعات بعودته لصفوف برشلونة من جديد.