انت الان تتابع خبر تحرك عاجل من ريال مدريد لخطف صفقة بيلينجهام: خطة الثعلب لصيد الإنجليزي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحرك مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بشكل عاجل من أجل خطف صفقة نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني جود بيلينجهام خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد ستتاخذ نفس أسلوب التعاقد مع اللاعب أوريلين تشواميني من موناكو للتعاقد مع نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني جود بيلينجهام.

الأندية الإنجليزية وصفقة بيلينجهام وأضافت الصحيفة أن هناك العديد من الأندية الإنجليزية تتسابق من أجل الفوز بصفقة نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني جود بيلينجهام خلال الميركات الصيفي المقبل وأبرزهم مانشستر سيتي وليفربول.

ريال مدريد في ألمانيا لخطف بيلينجهام

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هناك ممثلين من إدارة نادي ريال مدريد سافرت إلى ألمانيا من أجل الاجتماع مع اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام لإقناعه بارتداء قميص النادي الملكي.