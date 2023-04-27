انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي والرجاء بتوقيت القاهرة.. شجع المارد الأحمر بقوة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل عشاق وجماهير المارد الأحمر، عن موعد مباراة الأهلي والرجاء بتوقيت القاهرة، والتي تكون ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي 2022-2023، حيث يفصلنا ساعات قليلة على موعد بدء المباراة التي تجمع بين النادي الأهلي وفريق الرجاء المغربي.

موعد مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حيث تقام مباراة الأهلي والرجاء في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق 29 أبريل 2023، وتقام تلك المباراة على أرض ملعب الفريق المغربي، وسط حضور عدد كبير من الجماهير.

موعد مباراة الأهلي والرجاء بتوقيت القاهرة