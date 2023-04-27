انت الان تتابع خبر رسمياً.. مصر تطلب تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2027 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الخميس الموافق 27 إبريل عن الدول التي تقدمت من أجل تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2027 وتم الإعلان عن أربعة دول التي طلبت استضافة البطولة.

تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2027

وقال الاتحاد الأفريقي أن الدول التي تقدمت من أجل تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2027 هي مصر والجزائر وبوتسوانا وتنظيم مشترك للبطولة بين كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” على أنه قد منح الدول التي تقدمت من أجل تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2027 مهلة تنتهي في 23 مايو المقبل لإرسال الملف الخاص باستضافة البطولة.

ملف تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2027

وأوضح الاتحاد الأفريقي أنه على الدول التي تقدمت لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2027 عليها أن ترسل في الملف التفاصيل من من الناحية المالية والتنظيمية وموافقة الجهات الحكومية.