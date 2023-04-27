انت الان تتابع خبر ريال مدريد يوجه تهديد عاجل لباريس سان جيرمان: كله بسبب صفقة كبيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجه نادي ريال مدريد الإسباني تهديد عاجل لإدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بخصوص صفقة من العيار الثقيل دخل فيها النادي الملكي لدعم صفوف فريقه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

منافسة ريال مدريد وباريس على نجم نابولي

وكان باريس سان جيرمان دخل في مفاوضات مع نجم فريق نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين وهو الأمر الذي أزعج ريال مدريد الذي يسعى إلى التعاقد مع اللاعب بناءاً على رغبة المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي.وساهم فيكتور أوسيمين بشكل كبير في تحليق فريق نابولي بقمة ترتيب جدول الدوري الإيطالي الممتاز واقترب بشدة من التتويج بلقب الكالتشيو هذا الموسم.

قيمة صفقة ريال مدريد وباريس

وقال رئيس نادي نابولي الإيطالي أنه لا يقبل أن يبيع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين بأقل من 100 مليون يورو بالرغم من أنه لا توجد عروض حقيقيه لشراء اللاعب والتركيز في الوقت الحالي على لقب الدوري.