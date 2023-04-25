انت الان تتابع خبر الحوامدة:محاولات للتشويش على فريق الوحدات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الهيئة الإدارية لنادي الوحدات د.بشار حوامدة:إن هنالك محاولات للتشويش على منظومة فريق الكرة بأي شكل من الأشكال، من خلال بث معلومات مغرضة تستهدف المدير الفني واللاعبين في الوقت الذي تنتشر به في ظل عدم التحري من دقتها.

واضاف: على جماهير ومحبي الوحدات أن يعوا جيداً أن عمل الهيئة الإدارية في المرحلة الحالية انطلق بشعار “السرية التامة”، مؤكداً أنه سيصار إلى الإعلان الرسمي عن التعاقدات مع اللاعبين بعد استلام التقرير الفني الكامل من قبل المدير الفني البوسني داركو في الوقت المناسب.



وشدد حوامدة على نقطة غاية في الأهمية وهي وجود سقف محدد للاعبين المحليين، لم ولن يتخطاها مجلس الإدارة ضمن نهجه الحالي والمتواصل لإيقاف الهدر المالي وزيادة المديونية، معرجاً في الوقت ذاته على اتباع المجلس لسياسة أخرى حول اللاعبين المحترفين المحليين والأجانب من خلال إخضاعهم للفحص الفني والطبي قبل التوقيع وتجريبهم في عدد من المباريات الودية بالإضافة لبطولة الدرع والتي ستشهد أيضاً إفساح المجال وإعطاء الفرصة للاعبين الشباب من أجل إثبات حضورهم وتأكيد أحقيتهم في المشاركة بصفوف فريق الوحدات الأول بالكرة.