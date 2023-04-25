انت الان تتابع خبر الأردن .. متى يصبح استاد الملك عبدالله جاهزا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يفتتح الموسم الكروي في الأردن يوم 4 مايو/ آيار المقبل بعد توقف للمسابقات المحلية امتد لنحو 6 شهور بسبب العودة لمواعيد الروزنامة السابقة.

ويبدأ الموسم عبر بطولة درع الاتحاد التي ستقام جميع مبارياتها، على ملعب واحد هو استاد الأمير محمد بالزرقاء المغطى بالأرضية الصناعية.

فترة التوقف الطويلة كافية لتكون كل الملاعب التي ستقام عليها مسابقات الأندية المحترفة جاهزة خاصة أن الموسم الماضي عانت الفرق من إغلاق بعض الملاعب بسبب الصيانة.

ويبدو أن المعنيين بصيانة الملاعب لم يستثمروا فترة التوقف، وقد يشهد الموسم الجديد إغلاق بعض الملاعب حتى يتم الانتهاء من صيانتها.

وبحسب موقع كووورة فان استاد الملك عبدالله الثاني في منطقة القويسمة قد يكون أحد هذه الملاعب التي لن تكون جاهزة خلال انطلاق بطولة دوري المحترفين في أغسطس/ آب المقبل.

وكشف المصدر أن استاد الملك عبدالله الثاني قد يكون جاهزًا لاستضافة آخر مباريات مرحلة الذهاب من بطولة دوري المحترفين.

ويعد استاد الملك عبدالله الثاني من الملاعب الرئيسية في الأردن التي يُعتمد عليها في إقامة الكثير من المباريات الجماهيرية المهمة.