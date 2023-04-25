انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات الثلاثاء والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يشهد اليوم الثلاثاء 25 - 4 - 2023 العديد من مباريات كرة القدم المهمة، وعلى رأسها مواجهة جيرونا وريال مدريد فى الدوري الإسبانى، فضلا عن مباراة ليدز يونايتد ضد ليستر سيتي فى الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وولفرهامبتون X كريستال بالاس – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

أستون فيلا X فولهام – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ليدز يونايتد X ليستر سيتي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

قاديش X أوساسونا – الساعة 7:30 مساء

جيرونا X ريال مدريد – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

ريال بيتيس X ريال سوسييداد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

البنك الأهلي X المصري البورسعيدي – الساعة 6 مساء على قناة on time sport

فيوتشر X الداخلية – الساعة 8:30 مساء على قناة on time sport



مواعيد مباريات الدورى التونسي

الترجي X النجم الساحلي – الساعة 6 مساء