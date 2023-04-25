انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات الثلاثاء والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يشهد اليوم الثلاثاء 25 - 4 - 2023 العديد من مباريات كرة القدم المهمة، وعلى رأسها مواجهة جيرونا وريال مدريد فى الدوري الإسبانى، فضلا عن مباراة ليدز يونايتد ضد ليستر سيتي فى الدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وولفرهامبتون X كريستال بالاس – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
أستون فيلا X فولهام – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
ليدز يونايتد X ليستر سيتي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
قاديش X أوساسونا – الساعة 7:30 مساء
جيرونا X ريال مدريد – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
ريال بيتيس X ريال سوسييداد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
البنك الأهلي X المصري البورسعيدي – الساعة 6 مساء على قناة on time sport
فيوتشر X الداخلية – الساعة 8:30 مساء على قناة on time sport
مواعيد مباريات الدورى التونسي
الترجي X النجم الساحلي – الساعة 6 مساء