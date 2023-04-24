انت الان تتابع خبر هازارد و عرض للخروج من ريال مدريد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بات لاعب نادي ريال مدريد إيدين هازارد قريبا من توديع أسوار ملعب سينتياغو برنابيو كما كشفت مصادر صحفية أسبانية .

التقارير أشارت أن النادي الملكي قدم عرضا مغريا من أجل إقناع لاعبه البلجيكي بالرحيل في الصيف المقبل.

ويرتبط هازارد بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2024، لكنه خارج حسابات كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للميرنجي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، يدرك ريال مدريد رغبة هازارد في الاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده، والحصول على راتبه الكبير، رغم الدقائق القليلة التي يحصل عليها في المباريات.

وأشارت إلى أن ريال مدريد أبلغ هازارد بأن عليه فقط اختيار النادي الذي يريد الذهاب إليه، وسيستغني عنه الميرنجي مجانا.

كما أن النادي الملكي مستعد لمنح هازارد الجزء المتبقي من راتبه حتى نهاية العقد، كي لا يتواجد في قائمة الفريق خلال الموسم المقبل.

ورغم العرض المغري من جانب ريال مدريد، أوضحت "آس" أن هازارد لا يبدو أنه سيوافق عليه.