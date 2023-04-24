انت الان تتابع خبر وصول ميسي إلى برشلونة مع 15 حقيبة سفر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادت التكهنات بعودة اللاعب الأرجنتيني ميسي إلى برشلونة، للتصدر من جديد، بعد وصوله ظهر السبت، إلى مدينة برشلونة الإسبانية مع أفراد عائلته، برفقة 15 حقيبة سفر.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن الصحفي جيرارد روميرو، قوله أن ميسي وزوجته أنتونيلا وأطفاله قد وصلوا إلى برشلونة، بعدما حقق الفوز مع باريس سان جيرمان على آنجيه 2-1 بالدوري الفرنسي.

ويبدو أن ميسي جاء إلى برشلونة متخفيا، والتقى بحارسه الشخصي بيبي كوستا، الذي انتظره لدى وصوله إلى المدينة الإسبانية.

وحسب المعلومات التي أفادها روميرو، أن وصول ميسي البالغ من العمر 35 عاما، إلى برشلونة، أمر غير معتاد لإجازة قصيرة، خاصة أنه سيعود للانضمام إلى النادي الباريس الثلاثاء المقبل.

وجاءت هذه الأنباء، بعد أيام من تصريحات ئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، حول إمكانية عودة ميسي إلى برشلونة، قبل انطلاق الموسم المقبل، رغم ان النادي لا يملك الإمكانيات المادية حاليًا، لاستعادته.

يذكرأن لاعبي النادي الكاتالوني، وجماهيره قد رحبوا بفكرة عودة الأسطورة للنادي الذي سطر فيه تاريخا طويلا امتد لـ17 عاما على التوالي.