انت الان تتابع خبر عاجل.. تشكيل برشلونة وأتلتيكو مدريد الرسمي في قمة الدوري الإسباني: العركة هتشتغل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المدير الفني لفريق برشلونة تشافي على تشكيل الفريق الكتالوني الرسمي لمواجهة فريق أتلتيكو مدريد اليوم الأحد الموافق 23 إبريل ثالث أيام عيد الفطر المبارك وذلك في إطار منافسات الليجا الإسبانية.

كامب نو يحتضن برشلونة وأتلتيكو مدريد

ويستضيف برشلونة مساء اليوم فريق أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو وتحت إدارة الحكم خوسي ماريا سانشيز مارتينيز وذلك في إطار منافسات الأسبوع الثلاثون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

تشكيل برشلونة الرسمي أمام أتلتيكو مدريد

حارس المرمى: تير شتيجن

في خط الدفاع: كوندي، أراوخو، ألونسو، بالدي

وفي خط الوسط: بوسكيتس، فرينكي دي يونج، جافي

وثلاثي خط الهجوم: رافينيا، فيران توريس، ليفاندوفسكي

تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي أمام برشلونة

حارس المرمى: يان أوبلاك

في خط الدفاع: كاراسكو، هيرموسو، خيمينيز، سافيتش، مولينا

وفي خط الوسط: فيتسل، ليمار، دي بول

ثنائي خط الهجوم: كوريا، جريزما