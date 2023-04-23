انت الان تتابع خبر بعد توتر العلاقات بينهما .. رونالدو يراضي السعوديين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت العلاقة بين اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، والجماهير السعودية الكثير من التوترات خلال الفترة الماضية، وصلت إلى حد المطالبة بطرده من المملكة، عقب الحركة الخادشة التي وجهها إلى جمهور نادي الهلال.

ولكن يبدو أن نجم نادي النصر حاول تهدئة الأوضاع، وامتصاص غضب الجماهير، والحفاظ على العلاقة الطيبة مع الجميع، من خلال تهنئة قدمها للسعوديين والمسلمين في المملكة العربية السعودية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ونشر كريستيانو مقطع فيديو عبر حسابه في تويتر، تحدث فيه باللغة العربية، قائلا: "عيد مبارك" وذلك أثناء استعدادات فريق النصر لمواجهة نادي الوحدة يوم الاثنين المقبل.

كما نشر تغريدة تحدثت فيها عن المباراة قائلا: "التركيز في التحضير لنصف النهائي عيد مبارك لكل من يحتفلون اليوم"، ونشر مع التغريدة صورا من التدريبات.

سبق وإن شارك رونالدو مع السعوديين باحتفالاتهم، كذكرى يوم التأسيس في الثاني والعشرين من شهر فبراير، حيث ارتدى الزي الشعبي السعودي ورقص على الأنغام الشعبية.

هذا واعتبر الجمهور أن تهنئة رونالدو للشعب السعودي بمثابة اعتذار عما بدر منه من حركات لا أخلاقية بعد خسارة فريقه أمام الهلال، بعد ان استفزه الجمهور الهلالي وهتف للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.